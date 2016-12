"Facciamola finita", amici in crisi da James Franco

foto Ufficio stampa Correlati I registi in esclusiva a Tgcom24

"Facciamola Finita" - Le foto dal set 08:24 - La commedia "Facciamola finita", nelle sale dal 18 luglio, racconta la storia di sei amici intrappolati in una casa dopo una serie di avvenimenti catastrofici che hanno devastato Los Angeles. Mentre fuori c'è la fine del mondo, in casa le poche provviste rimaste e la smania di uscire rischiano di mettere in crisi l’amicizia dei personaggi. La pellicola è stata girata nella vera casa di James Franco, tra i protagonisti con Emma Watson e Rihanna. - La commedia "", nelle sale dal 18 luglio, racconta la storia di sei amici intrappolati in una casa dopo una serie di avvenimenti catastrofici che hanno devastato Los Angeles. Mentre fuori c'è la fine del mondo, in casa le poche provviste rimaste e la smania di uscire rischiano di mettere in crisi l’amicizia dei personaggi. La pellicola è stata girata nella vera casa di, tra i protagonisti con

"Questo progetto ci incuriosiva molto, - raccontano i registi e gli sceneggiatori Seth Rogen & Evan Goldberg - è diverso raccontare storie dove protagonisti non sono solo due ragazzi, ma un gruppo di amici che interagiscono l'un con l’altro". La commedia non perde mai di vista l'obiettivo principale: il rapporto tra i sei amici e la follia che si sviluppa quando si trovano bloccati in una casa. "L'amicizia e le dinamiche di gruppo, il modo in cui le persone si rapportano in circostanze estreme, sono aspetti che non abbiamo mai messo in secondo piano – dice Seth Rogen -. E' un film che parla anche di un percorso di crescita, della consapevolezza che il mondo dell'infanzia si è trasformato ormai in quello degli adulti".