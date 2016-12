I "Bling Ring" derubano e terrorizzano le star

foto Ufficio stampa Correlati Bling Ring, tutte le foto dal set 11:18 - Cresce l'attesa per "Bling Ring", il nuovo film di Sofia Coppola nelle sale italiane dal 19 settembre. Ispirato a una storia vera, tutto ruota attorno ad un gruppo di ragazzi che attraverso i social network studiano le mosse delle star di Hollywood per poi organizzare furti nelle loro case. Tra le vittime Paris Hilton, Orlando Bloom e Rachel Bilson. Tra i protagonisti della pellicola c'è Emma Watson. - Cresce l'attesa per ", il nuovo film dinelle sale italiane dal 19 settembre. Ispirato a una storia vera, tutto ruota attorno ad un gruppo di ragazzi che attraverso i social network studiano le mosse delle star di Hollywood per poi organizzare furti nelle loro case. Tra le vittime. Tra i protagonisti della pellicola c'è

In una Los Angeles ossessionata dalla celebrità, un gruppo di adolescenti ci trascina in una folle ed avvincente sequenza di crimini sulle colline di Hollywood. Il gruppo ossessionato dal glamour e dal lusso, utilizzando Internet, ha realmente studiato le celebrità da colpire, per poi rubare nelle loro case beni di lusso per oltre 3 milioni di dollari. La banda è stata ribattezzata dai media “The Bling Ring”.



"Mi ricordo di quando se n'è cominciato a parlare nelle news, ma all'epoca non ci avevo prestato molta attenzione. - spiega la regista Sofia Coppola - Poi, quando ho letto l'articolo, ho pensato che sembrava proprio la trama di un film. Era incredibile: ragazzi giovani e carini che facevano quelle brutte cose nel mondo agiato e scintillante delle star. Le loro dichiarazioni mi hanno molto colpita. Sembrava che non si rendessero conto di aver fatto qualcosa di veramente sbagliato e che fossero interessati soprattutto alla celebrità ottenuta grazie alle rapine. Tutta questa storia sembrava dire molto sulla nostra epoca e su come crescono i ragazzi nel mondo di Facebook e di Twitter".