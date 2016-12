Lindsay Lohan, sesso sfrenato sul set

foto Da video Correlati Lindsay Lohan è sempre scandalosa

Nuda sul letto e poi sesso sfrenato con il pornodivo James Deen. Arriva il trailer di "The Canyons" e almeno dalle prime immagini il film che ha come protagonista Lindsay Lohan non delude le aspettative. La pellicola di Paul Schrader racconta la storia di cinque ventenni a caccia di successo. E la bad girl di Hollywood, anche se quell'età l'ha superata da tempo, di certo non si risparmia.

L'attrice è Tara "una donna sensuale divisa tra due amori": Christian (James Deen) e Ryan (Nolan Funk). Intanto l'uscita dal rehab (è stata condannata a 90 giorni) è molto chiacchierata. Alcuni medici sono convinti che la Lohan debba scontare almeno un altro mese nel centro di riabilitazione Betty Ford Center in California, posto che in realtà l'attrice non ha mai amato. Altri esperti invece sostengono che non debba assolutamente tornare a vivere dalla madre Dina perché le due sono spesso state viste "in giro per club a ubriacarsi". Ma Lindsay se ne infischia e pensa solo al suo viaggio in Itala: è attesa al festival del cinema di Venezia. I paparazzi sono avvisati.