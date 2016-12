I maghi del crimine sbarcano in Italia

foto Ufficio stampa Correlati I maghi del crimine sul set

Morgan Freeman racconta Now You See Me 08:49 - Quattro maghi di talento ipnotizzano un pubblico internazionale con una serie di furti arditi e originali mentre l'FBI e l'Interpol cercano di anticipare la loro mossa successiva. Esce l'11 luglio il film "Now You See Me - I maghi del crimine" diretto dal regista Louis Leterrier. Nel cast Mark Ruffalo, Dave Franco, Michael Caine e Morgan Freeman che in esclusiva a Tgcom24 racconta le curiosità dal set.

I Quattro Cavalieri, un super-gruppo di maghi guidato dal carismatico Atlas (Jesse Eisenberg), si esibiscono in un paio di spettacoli di magia di alta tecnologia e alto profilo, prima strabiliando il pubblico rapinando una banca di Parigi da Las Vegas, e poi smascherando un colletto bianco criminale e convogliando i suoi milioni sui conti bancari dei membri del pubblico, confondendo le autorità con i loro colpi grossi pianificati in modo intricato.



L’agente speciale dell’FBI Dylan Hobbs (Mark Ruffalo) è determinato a far pagare i maghi per i loro crimini – e a fermarli prima che portino a termine quella che promette di essere una rapina ancora più ardita. Purtroppo è costretto a lavorare insieme a Alma (Mélanie Laurent), una detective dell’Interpol che a lui sembra subito sospetta. Disperato si rivolge a Thaddeus (Morgan Freeman), un famoso smascheratore di magie, che sostiene che il trucco della banca di Parigi in realtà era un trucco meticolosamente progettato. Dylan e Alma iniziano a chiedersi se i Quattro Cavalieri abbiano una persona di riferimento esterna. Se così fosse, trovarla sarebbe la chiave per porre termine alla frenetica attività criminale dei maghi. Ma chi potrebbe essere quest’uomo o questa donna? O potrebbe davvero trattarsi di... magia? Mentre la pressione sale e il mondo aspetta lo spettacolare trucco finale dei Cavalieri, Dylan e Alma corrono per stare un passo avanti ai maghi. Presto però diventerà chiaro che superare in astuzia questi maestri dell’illusione è oltre ogni capacità umana.