"Passioni e Desideri", l'amore gira per il mondo

A Vienna un uomo prende la decisione di rimanere fedele alla moglie. Da questa scelta scaturisce il girotondo di sentimenti e tradimenti che anima "Passioni e Desideri", in uscita il prossimo 20 giugno. Un emozionante viaggio tra continenti e culture diverse, alla scoperta della vita amorosa nel ventunesimo secolo. Per il nuovo film di Fernando Meirelles un cast stellare: Antonhy Hopkins, Jude Law e Rachel Weisz. Tgcom24 offre clip in anteprima.

"Passioni e Desideri" è un moderno e raffinato caleidoscopio di amori incrociati e relazioni che collegano personaggi di città e paesi diversi in un racconto vivido, avvincente sulla vita amorosa nel ventunesimo secolo. La storia ha inizio a Vienna e si sviluppa fra Parigi, Londra, Bratislava, Rio, Denver e Phoenix in un solo ipnotizzante arco narrativo.



Dalla semplice decisione presa da un uomo - quella di rimanere fedele a sua moglie – scaturisce una serie di eventi che si diramano attorno al globo con conseguenze drammatiche, per tornare infine al luogo della decisione iniziale. Dai momenti di esaltante bellezza e romanticismo, attraverso interludi all'insegna della disperazione, ciascun personaggio va incontro al proprio destino. mentre le diverse storie si tessono e si intersecano attraverso l'intero globo.



I dieci personaggi del film (adattamento del testo teatrale "Girotondo" di Arthur Schnitzler) conducono lo spettatore attraverso un viaggio circolare di contagio amoroso che, partendo da Vienna, si propaga per tutto il globo.