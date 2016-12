"Quando meno te lo aspetti": alla ricerca del principe azzurro

15:56

- Con, la registas'immerge nel contesto della fiaba tradizionale per esplorare in realtà i retroscena tragicomici delle credenze, delle superstizioni e delle paure contemporanee, molte delle quali affondano le loro radici in modelli antichi e desueti, eppure duri a morire. Il film, versione francese sulla ricerca del principe e azzurro, è appena uscito al cinema.