"The Bay", parassiti killer nell'acqua

foto Ufficio stampa Correlati "The Bay", il terrore viene dall'acqua 10:46 - A quattro anni da "Disastro a Hollywood" il regista Barry Levinson il 6 giugno torna al cinema con "The Bay", un falso documentario su un batterio killer che mette in ginocchio l'umanità. Claridge cade nel panico quando due biologi rilevano un livello di tossicità sconcertante nella baia. Il risultato è il dilagare di una piaga mortale che usa gli uomini di come ospiti per una razza mutante di parassiti. Tgcom24 offre clip in esclusiva. - A quattro anni da "Disastro a Hollywood" il registail 6 giugno torna al cinema con "", un falso documentario su un batterio killer che mette in ginocchio l'umanità. Claridge cade nel panico quando due biologi rilevano un livello di tossicità sconcertante nella baia. Il risultato è il dilagare didi parassiti. Tgcom24 offre clip in esclusiva.

Mentre nella località balneare di Claridge fervono i preparativi per la festa del 4 luglio, due biologi francesi scoprono un livello anomalo di tossicità nella baia circostante. Gli esperti avvertono immediatamente il sindaco della situazione allarmante, ma il primo ministro rifiuta di avvertire la cittadinanza per non scatenare il panico.



La situazione precipita e in breve tempo una pandemia si sparge tra gli abitanti della cittadina. Una razza mutante di parassiti infetta i corpi cittadini di Chesapeake Bay e riesce a prendere il controllo delle loro menti.