Jennifer Lawrence da brividi in "Hates"

- Nuova sfida per l'attrice premio Oscar, che dopo l'intensa interpretazione ne "Il lato positivo" torna con un horror da brividi. In "" interpreta Elissa, una teenager che si trasferisce con la madre Sarah (Elisabeth Shue) in un quartiere esclusivo, per iniziare una vita migliore. Presto vengono però a sapere che nella casa a fianco si è consumato un efferato omicidio.