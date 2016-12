"Tutti pazzi per Rose": ritorno agli anni 50

11:16

- "Tutti pazzi per Rose", l'attesissimo film campione d'incassi in Francia, nominato con 5 Premi César, esce nelle sale italiane dal 30 maggio. Il primo film di Régis Roinsard con Romain Duris, Déborah François e Bérénice Béjo, omaggia gli anni 50, parlando dell'emancipazione femminile e della volontà della protagonista di inseguire il suo sogno e lottare per una vita diversa. Tgcom24 vi offre, in esclusiva, una clip del film.