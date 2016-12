"Epic - Il mondo segreto": al cinema la favola eco

foto Da video Correlati Una scena in esclusiva di "Epic"

"Epic", grandi avventure in piccoli mondi 08:51 - Arriva in sala il 23 maggio "Epic - Il mondo segreto", favola ecologica in 3d di Chris Wedge ("L'era glaciale", "Rio"). A dare la voce alla regina Tara. nella versione italiana, l'attrice Maria Grazia Cucinotta: "Film come questi ii permettono di non pensare per un po' alla realtà, ti portano dentro la natura e vedi i buoni vincere sui cattivi . Le favole fanno bene, quando smetti di crederci ti si incupisce la vita".

A dare voce ai personaggi anche Lillo&Greg, nei panni della lumaca Mub e della chiocciola Grub, incaricati di sorvegliare il futuro re Bozzolo. "Il mio personaggio, Mub, è un lumacone in tutti i sensi - racconta Lillo - Cerca anche di sedurre la protagonista, non rendendosi conto di essere tutto bava e viscidume. E' comunque fiero di sè ed è bello sia così". Altrettanto cialtrone e buffo "è il mio chiocciolone, Grub - aggiunge Greg - ma tutti e due siamo coraggiosi e orgogliosi del compito importante che ci è affidato".



Protagonista della storia è la 17enne Mary Katherine (detta Mk), che dopo aver perso la mamma torna a vivere con il padre, il professor Bomba, nella casa della sua infanzia. Il padre è ossessionato dalle ricerche su un mondo di persone minuscole, che secondo lui esisterebbe nella foresta intorno alla casa. La ragazza decide di andarsene, ma finisce trasportata proprio nell'universo delle minuscole creature della foresta, protetto dai guerrieri Leafmen e dalla loro regina Tara. Quando la monarca finisce vittima dell'oscuro Mandrake e dei suoi Bogani, che vogliono distruggere la foresta, sara' proprio Mk a dover proteggere il magico 'bocciolo' che conserva la vita della natura.



Ad aiutare la ragazza nell'impresa il capo dei Leafmen Ronin, gli scivolosi Mub e Grub e il saggio bruco new age Nim Galuu, doppiato in italiano da Francesco Di Giacomo, voce del Banco del Mutuo Soccorso: "Quando mi hanno chiamato per il film mi sono chiesto da dove si cominciasse, visto che non l'avevo mai fatto. Ma mi sono presto innamorato della cialtroneria e simpatia del mio personaggio".