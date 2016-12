David di Donatello, lotta tra Tornatore e Vicari

foto Ufficio stampa Correlati SET DE "LA MIGLIORE OFFERTA"

DIAZ, IL FILM 15:50 - "Daniele Vicari e "Giuseppe Tornatore hanno ottenuto 13 candidature ai premi David di Donatello che verranno consegnati il 14 giugno. A seguire, "Viva la libertà" di Roberto Andò (12) "Reality" di Matteo Garrone (11). Sei candidature per "Io e te" di Bernardo Bertolucci e 5 per "Viaggio da sola" di Maria Sole Tognazzi. - " Diaz " die " La migliore offerta " dihanno ottenutoai premiche verranno consegnati il 14 giugno. A seguire, "" di Roberto Andò (12) " Educazione Siberiana " di Gabriele Salvatores e "" di Matteo Garrone (11). Sei candidature per "" di Bernardo Bertolucci e 5 per "" di Maria Sole Tognazzi.

Grande escluso invece Marco Bellocchio: La bella addormentata ottiene solo due nomination, miglior attrice non protagonista a Maya Sansa e miglior fonico di presa diretta a Gaetano Carito. A correre per la miglior attrice protagonista Valeria Bruni Tedeschi ("Viva la libertà"); Margherita Buy ("Viaggio da sola"); Federica Victoria Caiozzo in arte Thony ("Tutti i santi giorni"); Tea Falco ("Io e te") e Jasmine Trinca ("Un giorno devi andare"). In corsa per il miglior attore protagonista: Aniello Arena ("Reality"); Sergio Castellitto ("Una famiglia perfetta"); Roberto Herlitzka ("Il rosso e il blù"); Luca Marinelli ("Tutti i santi giorni"); Valerio Mastandrea ("Gli equilibristi") e Toni Servillo ("Viva la libertà").