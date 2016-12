La Festa del cinema per combattere la crisi

foto Ufficio stampa 10:43 - Dal 9 maggio al via la Festa del cinema, promossa dalle associazioni dell’industria cinematografica. Per 8 giorni (fino al 16) in tutta Italia il biglietto per l’ingresso nelle sale cinematografiche sarà a prezzo ridotto: 3 euro per i film in 2D e 5 euro per quelli in 3D. Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi e tanti altri sono i volti del cinema italiano che hanno deciso di sostenere l’iniziativa in qualità di ambasciatori. - Dal 9 maggio al via la, promossa dalle associazioni dell’industria cinematografica. Per 8 giorni (fino al 16) in tutta Italia il biglietto per l’ingresso nelle sale cinematografiche sarà a prezzo ridotto: 3 euro per i film in 2D e 5 euro per quelli in 3D.i e tanti altri sono i volti del cinema italiano che hanno deciso di sostenere l’iniziativa in qualità di ambasciatori.

In occasione della Festa del cinema numerose le iniziative organizzate dagli esercenti nei cinema di tutta Italia per accogliere e coinvolgere il pubblico nei giorni della manifestazione: lezioni di cinema, concorsi a premi, laboratori per ragazzi e bambini, visite guidate, mostre e workshop, retrospettive, incontri con attori e registi, proiezioni di classici del cinema, corti, documentari e cinegiornali, sconti su bevande e pop corn e altro ancora. Il 9 maggio a Firenze, al cinema Fulgor, apertura della Festa, con l’anteprima del film “Mi Rifaccio Vivo” di Sergio Rubini alla presenza del regista e di alcuni dei protagonisti. Il red carpet e le interviste in sala verranno trasmessi in diretta in molti cinema italiani collegati via satellite, grazie a Open Sky.



La Festa del cinema, sulla scia del successo che ha in Francia la Fete du Cinema giunta alla 28esima edizione, vuole favorire, attraverso una riduzione del prezzo del biglietto, l’aumento dell’afflusso di pubblico nelle sale cinematografiche per far apprezzare la vera bellezza e il fascino del grande schermo. Per tutte le informazioni: www.festadelcinema.it