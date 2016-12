Crowe, un supercattivo con i pugni di ferro

- Russel Crowe veste i panni di un uomo spietato nella pellicola scritta, diretta e interpretata dal rapper RZA, "L’uomo con i pugni di ferro", in uscita nelle sale italiane il 9 maggio. Tgcom24 vi propone un'intervista esclusiva dell'attore neozelandese in cui parla del suo personaggio e sintetizza il film: "In parte è un film di arti marziali e in parte un film fantasy. Per certi versi è uno spaghetti western. Una combinazione piuttosto strana".

Il film racconta l’epica storia di guerrieri, assassini e di un eroe solitario, tutti giunti in un leggendario villaggio della Cina per affrontare una battaglia il cui vincitore si accaparrerà un’immensa fortuna in oro. Numerose e spettacolari sono le scene di arti marziali, eseguite da maestri di queste discipline. Rza, al secolo Robert “Bobby” Fitzgerald Diggs, è cresciuto a New York con una passione smodata per il kung fu. Russel Crowe spiega: "Abbiamo parlato del tipo di personaggio che voleva perchè è ossessionato dai film di arti marziali degli anni '70 che non sono nelle mie corde. La mia cultura in materia inizia e finisce con Bruce Lee... Così gli ho detto che la mia presenza nel film avrebbe cambiato le dinamiche della storia... Ma lui mi considera suo fratello maggiore... Mi ha detto "Ho bisogno di te per questo film". Ed eccomi qui".

RZA, alla suo debutto alla regia cinematografica, è anche protagonista del film, affiancato da un cast stellare che oltre a Russel Crowe, schiera Lucy Liu, Rick Yune e Jamie Chung.