Il romanzo criminale francese di Placido

LE FOTO DAL SET 10:53 - Dall'1 maggio è nelle sale il nuovo film di Michele Placido "Il Cecchino", definito dallo stesso regista una sorta di "romanzo criminale francese". Ambientato in una Francia contemporanea e feroce, il thriller poliziesco vanta un cast eccezionale: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Olivier Gourmet, Francis Renaud, Nicolas Briançon, Jérôme Pouly, Luca Argentero e Violante Placido. Tgcom24 offre una clip.

Il capitano Mattei (Auteuil) sta per arrestare una famigerata gang di rapinatori di banche, quando un cecchino appostato sul tetto di un edificio (Kassovitz) spara contro i poliziotti, per permettere ai suoi complici di fuggire. Dopo il ferimento di uno di loro, i rapinatori cambiano i piani, rifugiandosi nello studio di un medico corrotto (Gourmet). Così parte la caccia all'uomo da parte della squadra del Commissario Mattei, ma nel frattempo emergono dei particolari che connettono strettamente i destini di tutti i protagonisti, tra cui Anna (Violante) e Nico (Argentero), coinvolti in un vortice di misteri e uccisioni che risale fino alla guerra in Afghanistan.