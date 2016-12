Hansel & Gretel vanno a caccia di streghe

- Azione frenetica, divertimento, brividi sinistri e modernità sono gli ingredienti di "Hansel & Gretel: Cacciatori di streghe", nelle sale italiane dall'1 maggio. Nel nuovo film d'azione, che rivisita la celebre fiaba dei fratelli Grimm, Hansel e Gretel, interpretati da Jeremy Renner e Gemma Arterton, sono cresciuti e si trovano a dover combattere contro una congrega di streghe. Tgcom 24 vi propone un assaggio delle immagini con un video in esclusiva.

Quindici anni dopo essere stati rapiti e tenuti prigionieri da una strega in una casa fatta di marzapane, Hansel e Gretel sono diventati cacciatori di taglie, impegnati proprio nella caccia alle streghe. I due sono molto abili nel loro lavoro anche perché, per un motivo sconosciuto, incantesimi e maledizioni non hanno effetto contro di loro. Un giorno il sindaco di Augusta affida ai fratelli il compito di liberare la città e le vicine foreste da una congrega di streghe comandate dalla malvagia Mauriel (Famke Jenssen). Hansel e Gretel si troveranno così a combattere un male che va oltre ogni strega che loro abbiano mai inseguito, e che potrebbe svelare il segreto del loro spaventoso passato.

Scritto e diretto da Tommy Wirkola, il film sta riscuotendo un notevole successo a livello internazionale, tanto che è già stato confermato dagli studios l'avvio dello sviluppo di un sequel di cui Will Ferrell, Adam McKay, Kevin Messick della Gary Sanchez Productions e Beau Flynn saranno nuovamente i produttori.