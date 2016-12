"Fire with Fire", caso difficile per Bruce Willis

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA UNA SCENA DEL FILM

La storia di "Fire with Fire", nelle sale dal 9 maggio, ruota attorno al vigile del fuoco Josh Duhamel che deve gestire una situazione molto complicata quando diventa testimone involontario di un brutale omicidio. Cast all star per la pellicola che include Bruce Willis nei panni del tenente Mike, Rosario Dawson, Richard Schiff e Vincent D'Onofrio. In anteprima a Tgcom24 una scena del film.

Il vigile del fuoco Jeremy Coleman (Duhamel) e i suoi due migliori amici e colleghi Craig (Lesure) e Adam (Winter) hanno appena finito il turno a Long Beach e decidono di bere qualcosa insieme. Jeremy si ferma in un piccolo spaccio poco lontano per comprare qualcosa da mangiare ma, mentre è nel locale, il capo di una gang della zona, Neil Hagan (D’Onofrio), entra con uno dei suoi uomini, Boyd (Jones) e uccide il proprietario del locale. Jeremy riesce a scappare e va immediatamente alla polizia. Hagan viene arrestato e accusato di omicidio. Durante il riconoscimento, Hagan dimostra di conoscere a memoria tutti i dati personali di Jeremy. Considerandola una minaccia personale, Jeremy accetta di essere inserito in un programma di protezione testimoni. La sua identità viene cancellata e Jeremy viene trasferito a New Orleans.



Alcuni mesi dopo, Jeremy instaura una relazione sentimentale con Talia Durham (Dawson), uno sceriffo federale assegnato al programma di protezione. Solo pochi giorni prima di testimoniare contro Hagan, una gang criminale attacca Jeremy e Talia. La donna viene ferita ma Jeremy riesce ad uccidere uno dei criminali. Mentre è in ospedale, uno dei sopravvissuti, Robert (McMahon), sferra un nuovo attacco ma anche stavolta Jeremy e Talia riescono a fuggire. Hagan telefona a Jeremy, lo minaccia di uccidere Talia e di scovarli ovunque si nascondano. Lo sceriffo Calvin Mullen (Dunn) decide di mandare Jeremy ancora più lontano: il protetto all’inizio accetta, ma poi fugge e ritorna a Long Beach con l’intenzione di uccidere Hagan.



A Long Beach, Jeremy incontra Lamar (50 Cent), leader della gang rivale di Hagan. Jeremy promette di aiutarli a uccidere Hagan in cambio di una pistola e di aiuto. Hagan intanto è deciso a scovarlo. Jeremy uccide tre dei suoi migliori uomini in una serie di scontri, facendo passare gli omicidi per la ritorsione della gang rivale. Le due gang si scontrano e i suprematisti ariani di Hagan sono momentaneamente costretti a fare un passo indietro. Il tenente Mike Cella (Willis) esamina la scena del delitto e intuisce che c’è qualcosa di sospetto. Fa rilevare un’impronta e la fa esaminare. L’impronta (che è di Jeremy) trova una corrispondenza con i dati della Polizia, ma l’identità del possessore è stata cancellata. Hagan intanto va dall’amico di Jeremy, Craig, e lo riduce quasi in fin di vita. Talia va a Long Beach per trovare Jeremy, ma non sa che Robert, l’assassino di Tacoma, l’ha seguita.



Jeremy va nel deposito di auto rubate gestito da Hagan e uccide un altro dei suoi uomini. Prima di morire, l’uomo rivela che l’avvocato di Hagan, Harold Gethers (Schiff) sa esattamente dove si trova Hagan. Jeremy simula un falso allarme incendio per introdursi nell’ufficio di Gethers. Gethers in realtà sta aspettando Jeremy e gli confessa che Hagan sa del suo ritorno in città. Gethers acconsente ad aiutare Jeremy perché è stanco, ormai, di difendere criminali. Così, rivela a Jeremy che quella stessa sera Hagan ha organizzato una riunione in un capannone. Jeremy arriva sul posto e lo cosparge di alcol inodore. Quando Hagan e i suoi arrivano, Jeremy dà fuoco all’edificio. Il fuoco divampa nell’edificio, intrappolando i presenti al suo interno. La gang rivale aspetta fuori, falciando gli uomini di Hagan che tentano di scappare. Con l’inferno che divampa, Jeremy scopre che Talia è stata rapita da Robert ed è intrappolata all’interno dell’edificio in fiamme.



Così, Jeremy indossa la sua vecchia divisa da vigile del fuoco e affronta le fiamme per salvarla. All’interno, Talia riesce a liberarsi e a lottare contro Robert. Quest’ultimo tenta di fuggire, ma Talia lo elimina con un colpo da maestro. Hagan e Jeremy lottano. Jeremy spara alla bombola di ossigeno e ricopre Hagan di fiamme. Nonostante sia gravemente ustionato, Hagan colpisce ancora Jeremy, ma questi lo finisce con un colpo al petto. Jeremy e Talia fuggono. Jeremy torna al suo lavoro. Ormai prossimo a lasciare l’incarico e con una gang in meno da affrontare, il tenente Cella cancella ogni prova del coinvolgimento di Jeremy negli omicidi.