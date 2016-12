I Supereroi invadono di nuovo le sale

foto Da video Correlati SPIDER-MAN 2, ECCO JAMIE FOXX IN VERSIONE ELECTRO

10:09 - Le sale cinematografiche si preparano a una nuova invasione di film con protagonisti supereroi dei fumetti. Ecco arrivare le prime foto dal set del sequel di Amazing Spider-Man" e il nuovo trailer di "Man of Steel", il Superman in uscita il 14 giugno. E poi scatti anche dal backstage dal nuovo "Wolverine - L'immortale", che vede Hugh Jackman tornare nei panni del mutante degli X-Men.

Il Superman di Zack Snyder (e prodotto da Christopher Nolan) è quasi imminente, uscendo a giugno. Un supercast con Henry Cavill nei panni di Clark Kent/Superman e "comprimari" del calibro di Russel Crowe, Kevin Costner, Diane Lane e Amy Adams fanno di "Man Of Steel" ("L'uomo d'acciaio") un'uscita che porta con se molte attese.



Ad aprire la pista sarà il terzo "Iron Man" di Robert Downey Jr., in sala il 24 aprile, che proverà a replicare il successo dei primi due episodi, per non parlare di quello di "The Avengers", dove era tra i protagonisti.



Arriva invece verso la fine di luglio "Wolverine - L'immortale", che vede Hugh Jackman tornare nei panni dell'amato mutante per avventure in terra nipponica.



Bisognerà invece aspettare il 2014 per l'atteso sequel di "The Amazing Spider-Man", che punta a bissare gli incassi del reboot della saga del tessiragnatele. Arrivano però le prime foto dal set. E così ecco Peter Parker (Andre Garfield) e Gewn Stacy (Emma Stone) amoreggiare per la strada, ma soprattutto comparire l'Electro interpretato da Jamie Foxx che, stando alle prime foto, avrà un look molto diverso dal villain dei fumetti.