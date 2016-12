"Oblivion", Cruise eroe nella Terra del futuro

- Dal regista di "Tron: Legacy", Joseph Kosinski, arriva, al cinema da giovedì 11 aprile, "Oblivion", un'avventura fantascientifica che vede protagonisti Tom Cruise e Olga Kurylenko. Ambientata nel 2077, in una Terra martoriata da secoli di guerra e ormai disabitata e in rovina, la vicenda si incentra su una grande missione che il soldato Jack-Tom Cruise dovrà portare a termine. Tgcom24 vi offre una clip in anteprima esclusiva.

Un vero e proprio kolossal da 120 milioni di dollari, con quasi mesi di riprese e un grande lavoro in fase di post-produzione ed effetti speciali. In un lontano futuro, dove la Terra è talmente contaminata da essere irriconoscibile, gli esseri umani sono costretti a sopravvivere in gigantesche navicelle spaziali, quindi in cielo, anche per sfuggire alla pericolosa minaccia degli alieni.



Tom Cruise è Jack Harper, uno degli ultimi riparatori di droni rimasti ed è un prezioso membro di una squadra che ha il compito di trovare ed estrarre risorse vitali. Vivendo in un costante pattugliamento dei cieli da altezze vertiginose, la sua solita routine viene turbata quando soccorre una bella straniera precipitata con la sua navicella spaziale. Questo incontro fornisce a Jack una nuova realtà delle cose, che egli deve necessariamente accettare o respingere. Animato da finalità e da un destino che mai avrebbe immaginato, Jack diventa il capo delle ultime persone rimaste sulla Terra e la loro salvezza è nelle sue mani.

Accanto a Cruise nel film ci sono il premio Oscar Morgan Freeman, l'ex Bond-girl Olga Kurylenko.