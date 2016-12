"Le avventure di Taddeo l'esploratore" in Italia

foto Ufficio stampa Correlati UNA SCENA DEL FILM

TUTTE LE FOTO 08:13 - Arriva nelle sale italiane dall'11 aprile il film campione d’incassi in Spagna e vincitore di 3 Premi Goya: "Le avventure di Taddeo l'esploratore" diretto da Enrique Gato. Taddeo è un buffo e simpatico muratore che sogna di fare l’archeologo e che, per un caso fortuito, si ritrova a capo di una spedizione in Perù. A Tgcom24 in anteprima una sequenza del film. - Arriva nelle sale italiane dall'11 aprile il film campione d’incassi in Spagna e vincitore di 3 Premi Goya: "" diretto da Enrique Gato. Taddeo è un buffo e simpatico muratore che sogna di fare l’archeologo e che, per un caso fortuito, si ritrova a capo di una spedizione in Perù. A Tgcom24 in anteprima una sequenza del film.

A causa di una fortuita coincidenza, Taddeo, un muratore con la testa tra le nuvole, verrà scambiato per un famoso archeologo e mandato in Perù per una spedizione di ricerca. Con l’aiuto di Jeff, il suo fedele cane, di un intrepido professore e di un pappagallo muto, Taddeo cercherà di salvare con i suoi compagni la Città Perduta degli Inca da una malvagia banda di cacciatori di tesori. Taddeo ha sempre sognato di diventare un famoso e intrepido archeologo ma, nonostante questo, continua a trascorrere le sue giornate con la testa tra le nuvole lavorando in un cantiere tra gru e palazzi in costruzione.



Un suo amico, noto archeologo, riceve una misteriosa tavoletta di pietra che custodisce la chiave per raggiungere la Città Perduta di Paititi e il suo leggendario tesoro. Proprio nel momento in cui sta per partire per il suo viaggio, l’archeologo ha uno sfortunato incidente: Taddeo prende il suo posto nella spedizione e, finalmente, ha la possibilità di realizzare il suo sogno. Una volta raggiunto il Perù, Taddeo scopre di non essere il solo alla ricerca della Città Perduta di Patiti. La Odisseo, gruppo consolidato di cacciatori di tesori, è anch’essa sulle tracce del tesoro ed è disposta a tutto pur di trovarlo.



Con l’aiuto di Sara, una coraggiosa archeologa, Belzoni, un pappagallo muto con un forte carattere, Freddy, un’insolita guida con una giacca “porta-tutto” piena di sorprese, e Jeff, il suo inseparabile amico a quattro zampe, Taddeo intraprenderà un’avventura irta di pericoli che porterà l’intero gruppo da un capo all’altro del Paese nel tentativo di salvare la Città Perduta e proteggere il misterioso tesoro dalle grinfie dei loro nemici.