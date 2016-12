Sylvester Stallone sicario in "Jimmy Bobo"

foto Ufficio stampa Correlati FOTO DAL SET

CLIP ESCLUSIVA 11:48 - "Jimmy Bobo - Bullet to the Head" arriva nelle sale italiane il 4 aprile. Nel film, sceneggiato e prodotto dall'italiano Alessandro Camon, si racconta la storia di Jimmy Bobo (Sylvester Stallone), un sicario di New Orleans che non conosce le buone maniere e che medita vendetta contro Keegan (Jason Momoa), un mercenario senza scrupoli che uccide il suo socio dopo avergli commissionato un omicidio. In anteprima a Tgcom24 una clip della pellicola.

Jimmy verrà aiutato nella sua missione da Taylor Kwon (Sung Kang), un detective BlackBerry-dipendente di Washington D.C., a cui ha salvato casualmente la vita. L’insolita coppia riuscirà a mettere le mani su documenti scottanti per incastrare un politico corrotto, che sta cercando di effettuare opere illecite di sfruttamento edilizio e che arriva persino a sequestrare la figlia di Jimmy (Sarah Shahi) pur di raggiungere i suoi loschi scopi. In "Jimmy Bobo", indiscusso protagonista del film, Sylvester Stallone combina la simpatia di Rocky e la spietatezza di Rambo, gli storici personaggi che lo hanno reso famoso. “Sly – ha dichiarato il regista Walter Hill - è straordinario nel trasmettere le sue emozioni, sia quando esprime la collera, il dolore o la gioia. Ha un grande cuore e una voce stupenda. Per un regista, lavorare con un attore del genere equivale a un pilota che ha in mano le chiavi di una Ferrari”.