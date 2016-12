Gemma Arterton: "Per fortuna niente sesso"

foto LaPresse Correlati BELLEZZA MOZZAFIATO 08:37 - L'ex Bond Girl Gemma Arterton è la protagonista di "Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe", dal primo maggio nelle sale. La ragione per cui Gemma ha voluto lavorare in questa versione rivisitata e in 3D della favola dei fratelli Grimm lo svela a Io Donna: "Non mi si chiedeva di finire a letto con nessuno, anzi neppure di baciarlo. Una meraviglia". - L'ex Bond Girlè la protagonista di, dal primo maggio nelle sale. La ragione per cui Gemma ha voluto lavorare in questa versione rivisitata e in 3D della favola dei fratelli Grimm lo svela a Io Donna: "Non mi si chiedeva di finire a letto con nessuno, anzi neppure di baciarlo. Una meraviglia".

Gemma è figlia di un saldatore e di una donna delle pulizie, orgogliosa delle proprie origini, oggi vive nella capitale inglese, ha già archiviato un matrimonio (con il manager italiano Stefano Catelli) e ha una carriera americana avviata, ma non ha dimenticato il luogo da cui viene: "So di vivere una vita di privilegi. Non mi devo preoccupare del cibo da mettere in tavola, ho una bella casa, una macchina... Ma rimango sempre in contatto col mondo in cui sono cresciuta, i miei genitori vivono ancora lì e io non frequento gente famosa. E se c’è una cosa che mi fa impazzire è quando vedo maltrattare un cameriere in un ristorante. Divento una furia".