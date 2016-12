Brignano simpatico "cassamortaro" in Puglia

foto Ufficio stampa Correlati CLIP IN ANTEPRIMA

LA PUGLIA DI UN TEMPO 08:41 - Il Sud di una volta, riscoperto in un paesino dimenticato della Puglia, fa da sfondo a "Ci vediamo domani", in uscita nelle sale l'11 aprile. Con Enrico Brignano nei panni del protagonista, la pellicola narra il percorso di maturazione di un uomo e mostra come perfino l'ambizione più bieca e profittatrice, a contatto con una realtà autentica, si possa trasformare in saggezza. In anteprima a Tgcom24 una scena del film. - Il Sud di una volta, riscoperto in un paesino dimenticato della Puglia, fa da sfondo a "", in uscita nelle sale l'11 aprile. Connei panni del protagonista, la pellicola narra il percorso di maturazione di un uomo e mostra come perfino l'ambizione più bieca e profittatrice, a contatto con una realtà autentica, si possa trasformare in saggezza. Inuna scena del film.

La chimera della ricchezza - Dopo un matrimonio fallito, un licenziamento dopo l'altro e un bel po' di debiti, Marcello Santilli (Enrico Brignano) è un uomo in cerca di una svolta. Scopre che in Puglia c'è un paesino abitato da vecchi e scorge il miraggio di una ricchezza facile aprendo lì un'agenzia di pompe funebri. Ma nessuno si decide a tirare le cuoia. Tante le peripezie che dovrà affrontare finché non si ammalerà lui stesso. L'ex moglie del protagonista è interpretata da Francesca Inaudi, la figlia da Giulia Salerno. Burt Young è Palagonia, un vecchietto dagli occhi vivaci e dal passato misterioso. Ricky Tognazzi interpreta il direttore di banca amico di Marcello che gli concede un finanziamento per avviare l'attività.