I Croods, una famiglia preistorica alla riscossa

Esce al cinema il 21 marzo "I Croods", il nuovo film della Dreamworks ambientato nell'età della pietra. Al centro della vicenda una famiglia preistorica, costretta ad abbandonare la caverna in cui vive in seguito ad alcuni cataclismi naturali. Per i cavernicoli sarà l'inizio di un entusiasmante viaggio on the road, che li porterà a scoprire mondi fantastici e a fare la conoscenza con creature misteriose.

Costretti ad abbandonare la caverna in cui vivevano, i Croods si troveranno a fare i conti con i pericoli del mondo esterno. La tribù è formata da papà Crug, mamma Ugga e i tre figli Hip, Tonco e Sandy. Completa il quadro la simpatica vecchina Nonna.



Durante il viaggio i Croods affronteranno molte avventure, am ci sarà spazio anche per l'amore quando la figlia Hip inocntrerà l'affascinante cavernicolo Guy, accompagnato dall'inseparabile bradipo Laccio. Il ragazzo porterà scompiglio in casa Croods, costringendo tutti i componenti a cambiare le proprie abitudini, per stare al passo con la scala evolutiva.



A dare vita alla famiglia preistorica nella versione originale un cast stellare; tra questi Nicolas Cage (Crug), Emma Stone (Hip) e Ryan Reynolds (Guy).