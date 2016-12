Almodovar, ecco l'aereo del sesso estremo

foto Ansa Correlati I PROTAGONISTI 16:07 - Pedro Almodovar torna nelle sale con "Gli amanti passeggeri" (in Italia dal 21 marzo). Il film racconta di un viaggio aereo particolare: con un carrello in avaria, votati all'atterraggio di emergenza, piloti, steward e passeggeri, molti omosessuali, qualche bisesessuale, una maitresse specializzata in bondage, una vergine in cerca di sesso, rari (incerti) eterosessuali, mettono in scena vite, problemi, ultimi desideri. torna nelle sale con "" (in Italia dal). Il film racconta di un viaggio aereo particolare: con un carrello in avaria, votati all'atterraggio di emergenza, piloti, steward e passeggeri, molti omosessuali, qualche bisesessuale, una maitresse specializzata in, una vergine in cerca di, rari (incerti), mettono in scena vite, problemi, ultimi desideri.

"Il film è una metafora abbastanza chiara della Spagna di oggi - racconta il regista alla presentazione italiana - un viaggio senza destinazione. La realtà è ancora più incerta: non si sa chi ci guiderà e se atterreremo. Non abbiamo ancora un Beppe Grillo ma se si votasse domani il risultato sarebbe simile a quello italiano: fine del bipartitismo e grande ingovernabilità". Per Almodovar, "la Spagna è nella situazione peggiore dall'inizio della democrazia". E questa convinzione è tra le motivazioni che lo hanno spinto a tornare ad una commedia: "Un film tributo agli anni 80, alla Spagna del boom e alla nascita della democrazia. Spero di aver evocato quei toni, che erano dentro le mie prime commedie. Non sono una persona nostalgica, ma quell'esplosione di democrazia ci manca molto". Non a caso all'inizio del film, per una scena appena, Almodovar ha voluto due dei suoi attor giovani di quegli anni: Penelope Cruz e Antonio Banderas, oggi star mondiali. Gli amanti passeggeri, con Javier Camara, Cecilia Roth, Blanca Suarez, Antonio De La Torre, Hugo Silva, almeno per ora resterà senza seguiti: "Non ho deciso il mio nuovo progetto, ma non sarà una commedia".