Cooper: "Ne Il lato positivo sono folle d'amore"

Arriva nelle sale il 7 marzo "Il lato positivo", candidato a 8 Premi Oscar e vincitore del Premio Premio del Pubblico al Toronto Film Festival 2012. Tutto ruota attorno a Pat Solatano (Bradley Cooper) che ha perso casa, lavoro e compagna. Dopo aver otto mesi in un istituto psichiatrico, si ritrova, grazie a un patteggiamento della pena, ad abitare con la madre (Jacki Weaver) e il padre (Robert De Niro).

Pat non ha perso il suo naturale ottimismo: è deciso a ricostruire la propria vita e a riconciliarsi con la sua ex-moglie, nonostante le problematiche circostanze della loro separazione. I suoi genitori, invece, vorrebbero solo che si rimettesse in piedi e che condividesse la passione/ossessione di famiglia per la squadra di football locale: i Philadelphia Eagles. La situazione si complica quando Pat conosce Tiffany (Jennifer Lawrence), una misteriosa ragazza che soffre a sua volta di problemi psichiatrici. Tiffany si offre di aiutarlo a riconquistare la sua donna, in cambio, lui dovrà fare una cosa molto importante per lei. Ma nel mettere in atto il loro piano, il loro rapporto prende una piega inaspettata e nelle vite di entrambi sembra aprirsi uno spiraglio di luce.