Jude Law-Rooney Mara, intrigo e passione

foto Ap/Lapresse Correlati INTESA SUL RED CARPET 14:28 - Dopo tanto eros, tra Festival del cinema di Berlino è arrivato il momento del thriller "Side Effects" di Steven Soderbergh. Un intrigo farmaceutico che ha come protagonisti stelle di Hollywood del calibro di Jude Law e Catherine Zeta-Jones, oltre alla promettente Rooney Mara. E che ha come obiettivo quello di denunciare usi ed abusi delle grandi case farmaceutiche e la sindrome collettiva americana degli psicofarmaci.

Al centro della storia c'è una giovane moglie che cambia psicanalista per far fronte al ritorno a casa del marito, dopo un periodo in carcere dell'uomo. Dipendente dagli psicofarmaci, alle prese con un mondo parallelo di ossessioni e fobie, la donna si sveglia un bel giorno con il cadavere del marito nel letto. Da qui comincia il thriller vero e proprio di cui regola vuole che non si svelino gli sviluppi. Difficile definire "Side effects" come un film da festival ma l'occasione è certo buona per uno smagliante "tappeto rosso" che nutre la Berlinale delle star attese da giorni.