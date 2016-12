11:17

- Un impiegato incontra una sconosciuta per caso alla fermata della metro e se ne innamora perdutamente. Così fa di tutto, riuscendoci, per rivederla. Lalancia "", opera prima di John Kahrs in corsa aglicome Migliordi animazione, un mix tra disegno a mano dei cartoon (in bianco e nero) e le ultime tecniche digitali. Il risultato è vera poesia.