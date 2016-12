Lo tsunami del 2004 rivive al cinema

foto Ufficio stampa Correlati CLIP IN ANTEPRIMA

Il 26 dicembre 2004 lo tsunami più violento della storia ha colpito la costa sudorientale dell'Asia, uccidendo 300mila persone. Ogni morte ha cambiato per sempre la vita di tante famiglie. Questa è la storia di una di quelle famiglie. Un fatto realmente accaduto. Il film "The Impossible - L'onda", nelle sale dal 31 gennaio, racconta la storia di Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor). A Tgcom24 la scena mozzafiato dell'inizio della tragedia.

La storia straordinaria di una famiglia sopravvissuta allo tsunami che ha colpito l’oceano Indiano nel 2004, "The Impossible - L'onda" è diretto da J.A. Bayona ("The Orphanage") e include nel cast Naomi Watts (candidata all'Oscar come Miglior attrice non protagonista) e Ewan McGregor. Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) e i loro tre figli iniziano un viaggio in Tailandia, ansiosi di trascorrere qualche giorno in un paradiso tropicale.



La mattina del 26 dicembre, però, mentre la famiglia si sta rilassando ai bordi della piscina dopo aver celebrato il Natale la notte prima, uno spaventoso boato si leva dal centro della terra. Mentre Maria resta impietrita per la paura, un gigantesco muro di acqua nera attraversa furiosamente la terra davanti all’hotel e si dirige verso di lei.



Basato su una storia vera, "The Impossible - L'onda" è l’indimenticabile racconto di una famiglia intrappolata, insieme a migliaia di persone, nelle spire di una delle più grandi catastrofi naturali dei nostri tempi. Ma gli aspetti più terrificanti di questa vicenda realmente accaduta sono bilanciati dalle inaspettate dimostrazioni di compassione, coraggio cui Maria e la sua famiglia assistono nelle ore più buie della loro vita.