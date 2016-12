"Lincoln", dramma storico in aria di Oscar

foto Ufficio stampa Correlati KOLOSSAL STORICO

DJANGO, L'ALTRA SCHIAVITU'

TUTTE LE NOMINATION 2013

NELLE SALE ANCHE "FLIGHT", IL RITORNO DI ZEMECKIS 14:57 - Esce in sala il 24 gennaio "Lincoln", l'attesissimo film di Steven Spielberg , in corsa per gli Oscar in ben 12 categorie (tra cui miglior film, miglior regia e migliore attore protagonista). Un'affresco storico che ripercorre uno dei momenti epici della storia degli Stati Uniti: l'approvazione del XIII emendamento, quello che nel 1865 sancì l'abolizione della schiavitù. Nei panni del 16° presidente Daniel Day-Lewis. - Esce in sala il, in corsa per gliin ben 12 categorie (tra cui miglior film, miglior regia e migliore attore protagonista). Un'affresco storico che ripercorredella storia degli Stati Uniti: l'approvazione del XIII emendamento, quello che nel 1865 sancì. Nei panni del 16° presidente

"Lincoln" si concentra sugli ultimi mesi di vita di Abraham Lincoln, raccontando la battaglia del Presidente per vincere la sua sfida più grande: abolire la schiavitù. Sullo sfondo della Guerra civile tra nordisti e sudisti, Spielberg ripercorre le varie fasi che portarono all'approvazione del XIII emendamento, tra dichiarazioni ufficiali e intrighi di potere.



Un passo decisivo nella storia dei diritti umani fortemente voluto dal Presidente Repubblicano Abraham Lincoln (Daniel Day-Lewis, nominato agli Academy) e sostenuto anche dall'ala più radicale del suo partito, incarnata da Thaddeus Stevens (Tommy Lee Jones, candidato come miglior attore non protagonista).