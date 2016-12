Per Denzel Washington thriller tra le nubi

foto Ufficio stampa Correlati INTERVISTA ESCLUSIVA A ZEMECKIS

Arriva nei cinema italiani, giovedì 24 gennaio, "Flight", thriller drammatico con Denzel Washington nei panni di un esperto pilota di linea che, a seguito di un incidente aereo, riesce a fare un atterraggio di fortuna e a salvare quasi tutti. Viene acclamato come un eroe, ma più cose si vengono a sapere, più le domande superano in quantità le risposte... Tgcom24 vi offre in esclusiva un'intervista video al regista Robert Zemeckis.

Oltre a Denzel Washington nel film ci sono Don Cheadle, Kelly Reilly, John Goodman, Bruce Greenwood, Melissa Leo, Brian Geraghty, Tamara Tunie, Nadine Velazquez, e James Badge Dale.



"Flight" segna un incontro importante: è infatti la prima volta che Washington e il regista Robert Zemeckis, entrambi vincitori del premio Oscar, lavorano insieme.



Zemeckis ritorna al cinema live action dopo anni di grande successo come regista e produttore di film che utilizzavano l'avanguardistica tecnologia motion capture. "Quello che mi ha davvero catturato è stata la complessità di tutti i personaggi, che hanno tutti delle sfumature - ha detto il regista -. Non sono i tipici 'bravi ragazzi e/o cattivi ragazzi'. Ognuno nel film è, in qualche modo, danneggiato e questo diventa il motore drammatico del film".



"Un altro aspetto interessante del film è che la suspense viene dall'incertezza di cosa faranno i personaggi, di come reagiranno - continua -. Non c'è una bomba ad orologeria che sta per esplodere né un meteorite in arrivo per distruggere la terra. La trepidazione viene dal non sapere quello che faranno i personaggi scena dopo scena. E' raro trovare una sceneggiatura che ha questo tipo di profondità e complessità. Questo è quello che mi ha attratto. Volevo vedere come andava a finire, cosa sarebbe successo al personaggio di Whip".