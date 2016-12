Megan Fox ha un seno da... pesare

foto Da video Correlati MISURE "PERFETTE" 11:45 - Megan Fox torna al cinema nella commedia "Questi sono i 40" con Paul Rudd e Leslie Mann, nelle sale dal 18 aprile. In Rete è finito un video di una delle scene più divertenti del film. Megan, che interpreta Desi volenterosa commessa del negozio di abbigliamento di Debbie (Leslie Mann), si fa soppesare il seno dalla datrice di lavoro. Ma la Fox scoppia in una fragorosa risata e la scena è stata tagliata. torna al cinema nella commedia "" con, nelle sale dal 18 aprile. In Rete è finito un video di una delle scene più divertenti del film. Megan, che interpreta Desi volenterosa commessa del negozio di abbigliamento di Debbie (Leslie Mann), si fa soppesare il seno dalla datrice di lavoro. Ma la Fox scoppia in una fragorosa risata e la scena è stata tagliata.

Megan Fox è entusiasta di aver fatto di questo film: “Erano iniziate le sessioni dei casting, che si svolgevano non con le classiche audizioni, ma con molta improvvisazione. Mi ero già incontrata con Judd, che mi aveva parlato della parte, chiedendomi se fossi stata pronta per un provino fatto d’improvvisazione, ed io gli ho risposto che sarebbe stato molto divertente per me, ma che non sapevo cosa ne avrebbero pensato gli altri. Così mi sono presentata ad una sessione, improvvisando con Leslie e Paul, di fronte a Judd ed ai produttori. A quel punto Judd ha detto, ‘Bene, tu e Paul siete sulla scena: lui ti fa delle domande anche se tu pensi che lui ci stia provando con te. Azione!’ Così abbiamo girato tutta la scena, è stato divertente, e a quanto pare ha funzionato”.



La presenza della giovane Desi non fa altro che ricordare a Debbie che sta invecchiando e le continue mancanze di denaro dalla cassa del negozio le fanno nascere dei sospetti sulla sua onestà. La Fox spiega che quel che succede al lavoro non fa altro che aumentare i problemi finanziari di Pete e Debbie: “Non mi sono mancate occasioni per speculare un po’ sulle vendite. Per difendersi, Desi non esita ad accusare di furto la collega Jodi, interpretata da Charline Yi".