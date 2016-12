"Django Unchained" guida i film del weekend

foto Da video Correlati TARANTINO, GRANDE CINEMA TRA IMPEGNO E CITAZIONISMO

UN CAST ALL STAR 11:06 - Il western "Django Unchained" di Quentin Tarantino che arriva nelle sale il 17 gennaio guida le uscite cinematografiche del weekend. Tutti di qualità. E c'è da scommettere che i film americani si prenderanno la rivincita, come da tradizione. Eppure la vera rivelazione per chi ama il cinema è un titolo europeo, il nuovo film del francese Olivier Assayas "Qualcosa nell'aria". - Il western "" diche arriva nelle sale il 17 gennaio guida le uscite cinematografiche del. Tutti di qualità. E c'è da scommettere che i film americani si prenderanno la rivincita, come da tradizione. Eppure la vera rivelazione per chi ama il cinema è un titolo europeo, il nuovo film del francese".

DJANGO UNCHAINED di Quentin Tarantino

Con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jonah Hill, Franco Nero. Due anni prima della guerra di secessione (il regista tiene molto al contesto storico) lo schiavo di colore Django (Jamie Foxx) si vede proporre la libertà dal dottor Schultz (Christoph Waltz) in cambio dell'aiuto a catturare o uccidere tre pericolosi banditi Portata a termine la caccia i due diventeranno una micidiale coppia di bounty killers, l'uno animato dalla ricerca dei soldi, l'altro dal desiderio di ritrovare la moglie, ora finita nelle grinfie di un sadico negriero (Di Caprio).



QUALCOSA NELL'ARIA di Olivier Assayas

Con Cle'ment Me'tayer, Lola Creton, Fe'lix Armand, Dolores Chaplin, India Menuez. In pieno maggio 68, mentre gli studenti invadono le strade e la politica sembra l'unica stella polare di una generazione, il 17enne Gilles, aspirante regista e devoto cinefilo, cerca la sua strada volendo coniugare amore, ideologia, passioni e creatività. Il ritratto di un tempo perduto.



FRANKENWEENIE di Tim Burton

Il piccolo Victor è desolato per la prematura scomparsa del suo cane Sparky. Appassionato di scoperte scientifiche e di letture gotiche, si ispira a "Frankenstein" e si mette di buzzo buono per riportare in vita il suo amico. L'esperimento ha successo ma Victor sottovaluta le reazioni di amici e compagni di scuola. Era il soggetto del primo cortometraggio di Burton, quasi un sogno a occhi aperti in cui un giovanissimo artista dava spazio alle sue passioni: la fiaba, l'horror, la nostalgia di un'America perduta e quella per l'amicizia ferita, il fantasma della morte.



CERCASI AMORE PER LA FINE DEL MONDO di Lorene Scafaria

Con Steve Carell, Keira Knightley, Connie Britton, Melanie Lynskey, Adam Brody, T.J. Miller. Non c'è solo la profezia dei Maya a inquietare le nuove generazioni: c'è anche l'incubo di un asteroide che tra alcuni decenni minaccia di sfiorare la terra. Gli sceneggiatori di questa commedia romantica anticipano il pericolo e lasciano solo il povero Dodge, la cui moglie e' fuggita in preda al panico. Il giovanotto pensa bene di rifugiarsi nel ricordo e parte alla ricerca della fidanzatina del liceo per aspettare il collasso finale. A fargli compagnia nella ricerca sarà però la vicina di casa Penny e alla fine i due (ancora vivi e vegeti) scopriranno di amarsi.