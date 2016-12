"Mai Stati Uniti", strana famiglia on the road

foto LaPresse Correlati RISATE IN FAMIGLIA

Esce nelle sale il 3 gennaio la nuova commedia "on the road" di Carlo Vanzina. Protagonisti di "Mai Stati Uniti" cinque sconosciuti che, alla morte del padre, scoprono non solo di essere fratelli ma anche di essere eredi di una grossa fortuna. Unica condizione quella di partire tutti insieme per disperdere le ceneri del padre in Arizona. A comporre la strana famiglia Ambra Angiolini, Vincenzo Salemme, Ricky Menphis, Anna Foglietta e Giovanni Vernia.

"Mai Stati Uniti" ruota intorno ai destini di cinque fratelli, che scoprono l'esistenza gli uni degli altri solo alla morte del padre. Unica condizione per ricevere l'eredità è viaggiare tutti insieme attraverso gli States, per andare a disperdere le ceneri del defunto in Arizona.



I cinque sconosciuti viaggeranno così fianco a fianco, fino a diventare lentamente una vera famiglia. C'è Antonio (Vincenzo Salemme) cameriere e giocatore d'azzardo compulsivo, Ambra Angiolini, segretaria d'azienda nevrotica, Ricky Memphis uomo abbandonato dalla moglie, Anna Foglietta, esuberante precaria e Giovanni Vernia bambinone con derive autistiche.



Dopo "Vacanze in America" (1984) e "Sognando la California" (1992), Vanzina torna quindi a girare negli immensi paesaggi americani. "E' il nostro terzo film ambientato negli Stati Uniti. Ho tentato di portare la commedia all'italiana all'interno della commedia americana - spiega il regista Carlo Vanzina - Volevamo partire, come si deve fare sempre, da un soggetto drammatico per fare film comico. E in questo caso fare un film ottimista con di scena i valori della famiglia in un momento così drammatico".