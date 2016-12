I film di Natale tra animazione e risate

Negli ultimi giorni sono usciti nuovi film nelle sale come "La regola del silenzio" di e con Robert Redford e Shia LaBeouf in cui tutto parte dall'avvocato Jim Grant che è completamente sconvolto dall'invadenza aggressiva di un giovane reporter che rivela la vera identità di un uomo che, oggi stimato professionista e padre single, in gioventù militava nell'unico e temutissimo movimento terrorista d'America ed è ancora ricercato per una sospetta complicità in omicidio.



Poi Ang Lee propone il poetico "Vita di Pi". Un ragazzino proveniente dall'Asia si imbarca su un bastimento alla volta dell'America. Sogna una nuova vita ma si trova in mezzo a un terribile naufragio e trova riparo su una piccola scialuppa. Ben presto si accorge di avere scomodi compagni: una iena, un orango e soprattutto una ferocissima tigre del Bengala. Il film racconta la singolare amicizia tra il ragazzo e la belva.



Si appresta a diventare già campione di incassi "I 2 Soliti idioti" con Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. La scure dell'erario e le difficoltà della crisi economica minacciano il burbero Ruggero già diventato personaggio televisivo e beniamino cinematografico. In fuga dagli agenti delle tasse e da una gang di malavitosi russi in compagnia dell'imbranatissimo figlio Gianluca, Ruggero non esiterà a ogni bassezza per salvare la pelle e le ricchezze di famiglia, imbattendosi anche in un severo signore con il loden che ricorda da vicino un premier in carica.



L'amore non manca con "Love Is All You Need" con Pierce Brosnan. Due ragazzi, in gita romantica a Sorrento, decidono di adottare l'Italia e si sposarsi sulla Costiera. Per l'occasione giungono le rispettive famiglie ed è così che si incontrano la parrucchiera Ida, ammalata di cancro e rimasta sola dopo la fuga del marito e Philip, vedovo inconsolabile. Nel gioco delle età e delle coppie trionfano non solo l'amore ma anche la consapevolezza dell'importanza della vita.



I bambini saranno accontentati con "Ralph Spaccatutto". Film d'animazione che viene dalla fabbrica della Disney. Ralph è stato per anni il "cattivo" di un'intera generazione di videogame. Adesso, alle prese con le nuove tecnologie, decide di prendersi la rivincita, dimostrando a tutti che sa essere anche lui un eroe.



BOXOFFICE D’ORO PER I 2 SOLITI IDIOTI

Dopo il clamoroso successo riscosso dalla loro prima avventura cinematografica (“I soliti idioti”, 11 milioni di euro d’incasso), la coppia comica ha fatto ancora centro. “I due soliti idioti”, prodotto da Taodue e distribuito da Medusa, ha vinto lo scontro diretto con “Lo Hobbit”, arrivato in sala da appena una settimana. Un vero e proprio caso cinematografico dunque, scoppiato da giovedì scorso, giorno in cui i ‘soliti idioti’ hanno battuto il film di Jackson per numero di ticket staccati e media per copia. Il successo si è poi concretizzato nella giornata di sabato in cui la commedia diretta da Enrico Lando ha incassato 771.517 euro contro i 712.877 euro de “Lo Hobbit” (aiutato peraltro dal sovraprezzo del 3D), ‘doppiandolo’ come media per copia (2.097 contro i 1.174 del film di Jackson). Lo stesso sorpasso si è poi consumato nella giornata di domenica che ha segnato anche la vittoria della commedia italiana sui competitor diretti del weekend come i blockbuster “Ralph Spaccatutto” e “Vita di Pi”. I numeri quindi: alla fine del weekend “I due soliti idioti” ha incassato 2 milioni e mezzo di euro (2.490.215) come “Lo Hobbit” con la sbalorditiva media per copia di 6000 euro (5.970 contro i 3573 di “Lo Hobbit”) e il più alto di ticket staccati della classifica (351.675 contro i 300.900 del film di Jackson).