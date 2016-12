Una strana famiglia a "Troppo Amici"

foto Ufficio stampa Correlati UNA SCENA DEL FILM

Dai registi del campione di incassi "Quasi Amici", Eric Toledano e Olivier Nakache, arriva "Troppo Amici" dal 6 dicembre nelle sale italiane. Tutto ruota attorno a un gruppo familiare, composto da uomini e donne uniti da legami di parentela e un forte sentimento di solidarietà morale e materiale. A Tgcom24 in esclusiva una scena della pellicola.

Quando Alain (Vincent Elbaz) ha sposato Nathalie (Isabelle Carré) non sapeva che avrebbe sposato anche tutta la sua famiglia. C’è Jean-Pierre (Francois-Xavier Demaison), il cognato accompagnato dalla moglie Catherine (Audrey Dana) e la perfettissima nipote Gaëlle. C’è Roxane (Joséphine De Meaux), la cognata, che in preda all’accelerazione del suo orologio biologico assilla la vita di Bruno (Omar Sy). Una sera si ritrovano tutti a cena da Jean-Pierre...



"La famiglia è uno dei temi che ci ha sempre affascinato. Rappresenta uno spaccato della realtà di ognuno di noi. Passiamo la vita a cercare di staccarci dalla famiglia, - spiega Toledano - ma allo stesso tempo non possiamo farne a meno tanta è l’influenza che esercita su di noi. E’ alla base della nostra vita, anche se piena di paradossi. Per alcuni è il solo rifugio possibile, per altri una specie di prigione soffocante".



"Il soggetto ci è venuto naturale, - conclude Nakache - come un’espressione dei pensieri che avevamo in comune e quelli opposti sulla famiglia. O meglio, sulle famiglie, sia quelle “di sangue” che quelle “acquisite”, come quelle culturali o religiose".