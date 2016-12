"Le 5 leggende" per grandi e piccini

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA L'ANTICIPAZIONE 11:04 - Per piccoli e per adulti che hanno voglia di tornare bambini. Arriva nelle sale dal 29 novembre "Le 5 leggende" della DreamWorks, un film che dai creatori di Shrek e Kung Fu Panda trasporta il pubblico in scenari fantastici e allo stesso tempo realistici. Con le voci di Chris Pine, Alec Baldwin, Hugh Jackman, Isla Fisher, Jude Law e Dakota Goyo, il film è diretto da Peter Ramsey. Tgcom24 offre una clip in esclusiva. - Per piccoli e per adulti che hanno voglia di tornare bambini. Arriva nelle sale dal" della DreamWorks, un film che dai creatori di Shrek e Kung Fu Panda trasporta il pubblico in scenari fantastici e allo stesso tempo realistici. Con le voci di Chris Pine,, il film è diretto daoffre una clip in esclusiva.

E se ci fosse di più, dietro le storie di Babbo Natale (Alec Baldwin), del Coniglietto di Pasqua, Calmoniglio (Hugh Jackman), della Fata del Dentino, Dentolina (Isla Fisher) e di Sandman, Sandy, di quanto avessimo mai creduto fino ad ora? Che cosa succederebbe se i portatori di doni tanto meravigliosi, come uova, denaro e sogni, fossero molto di più di ciò che sembravano?



Ne "Le 5 Leggende" (basato sulla storia originale del pluripremiato autore William Joyce) tutto questo troverà risposta. Immortali, forti e veloci, queste Leggende dell'infanzia sono state incaricate di proteggere l’innocenza e la fantasia dei bambini di ogni età, usando al massimo i loro poteri. Quando una minaccia, con un piano malvagio, cercherà di cancellare l'esistenza delle Leggende, privando i bambini di ogni sogno e speranza, questi amati crociati avranno bisogno dell’aiuto di Jack Frost (Chris Pine), una nuova recluta riluttante, che preferisce godersi un giorno di neve che salvare il mondo.



Dai recessi più profondi del Polo Nord, ai tetti di Shanghai, ad una piccola cittadinà del New England ed oltre ancora, le Leggende saranno impegnate in una battaglia epica e universale contro il seducente e malvagio Uomo Nero, Pitch (Jude Law), le cui macchinazioni per la conquista del mondo diffonderanno paura e sconforto in tutto il mondo, e potranno essere sconfitte soltanto dalla forza della fede e dalla magia delle Leggende.