"Lo Hobbit" finalmente al cinema

SCATTI DAL SET 09:44 - Arriva nelle sale italiane il 13 dicembre "Lo Hobbit", prequel della saga del Signore degli anelli. Un'uscita attesa a lungo e ritardata, nel corso dei mesi, da scioperi e vari problemi legali (ultimo quello che ha visto la produzione contro l'associazione animalista Peta). Viaggio inaspettato è il titolo del primo episodio di quella che diventata, strada facendo, un'altra trilogia tanto era il materiale girato. - Arriva nelle sale italiane il 13 dicembre "",. Un'uscita attesa a lungo e ritardata, nel corso dei mesi, da scioperi e vari problemi legali (ultimo quello che ha visto la produzione contro l'associazione animalista Peta).è il titolo deldi quella che diventata, strada facendo,tanto era il materiale girato.

"Lo Hobbit - Viaggio inaspettato" è solo il primo episodio della trilogia. "The Desolation of Smaug" uscirà infatti nel dicembre 2013, mentre "There and Back Again" concluderà il ciclo nell'estate 2014. Dietro la macchina da presa sempre Peter Jackson - regista de "Il Sigonre degli anelli" - che ha preso in mano il kolossal dopo l'abbandono di Guillermo Del Toro.



A quasi dieci anni di distanza da "Il Ritorno del Re" (l'ultimo capitolo della trilogia del Signore degli anelli che nel 2003 valse 11 Oscar), Jackson ci accompagna nuovamente nella Terra di Mezzo creata da Tolkien.

"Lo Hobbit" racconta infatti l'emozionante viaggio del giovane Bilbo (Martin Freeman) alla riconquista del perduto Regno dei nani di Erebor, ora nelle mani del terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio (Ian McKellen), Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi spaventosi.



La premiere mondiale si terrà il prossimo 28 novembre all'Embassy Theatre di Wellington in Nuova Zelanda, mentre altre prime sono previste a New York ai primi di dicembre e a Londra alla vigilia dell'uscita.