Reggiani-Vaporidis, che coppia gay!

14:31 - Tre coppie di innamorati a Roma, diversi per età, estrazione, ambizioni e quartiere. Compresi i fidanzati gay (Primo Reggiani-Nicolas Vaporidis): uno poliziotto, l'altro figlio di una frickettona che sfrutta gli immigrati (Giuliana De Sio) che si sposeranno in chiesa. Dal 29 novembre arriva nelle sale "Ci vediamo a casa", la commedia corale di Maurizio Ponzi con - tra gli altri - Ambra Angiolini, Myriam Catania e Antonello Fassari.

Protagoniste della storia sono appunto tre coppie. In pieno centro, a Monteverde, ci sono i due figli di papà (Catania-Forges Davanzati), che si dividono tra loft e avvisi di garanzia. In periferia, al Prenestino, l'ex galeotto 'salvato' da una ragazza (Leo-Angiolini) che pur di vivere sotto lo stesso tetto lo porta in casa di un anziano malato di cuore (Fassari).



Mentre sul lungomare di Ostia, la coppia gay (Reggiani-Vaporidis). "E' uno dei miei film che preferisco - racconta Ponzi - Credo di essere arrivato a quella leggerezza che nasconde qualcosa di più profondo". Tra tutte le storie, dice, "quella tra Andrea ed Enzo è un idillio. Per questo, le loro scene di sesso sono le meno esplicite. Mi sarebbe sembrato di guastarle, poi aggiungici che siamo in Italia... Però mi sono rifatto sul finale". Le tre coppie, infatti, non si conoscono per tutto il film, ma incrociano i loro destini sul sagrato di una parrocchia.



"E' un po' come un giudizio divino - spiega il regista - Per i due gay è il culmine della felicità e arrivo a farli sposare in chiesa". "All'inizio - aggiunge Vaporidis - avevo un po' di timore, non sapevo se la parte sarebbe stata nelle mie corde. Ma Enzo non è un omosessuale che si deve far accettare. La sua è un'omosessualità dichiarata, consapevole. E dimostra che non ci sono differenze tra amare un uomo o una donna".