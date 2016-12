Arrivano gli spettri di "Paranormal Activity 4"

foto Da video Correlati I SEGRETI DELLA SAGA

PRIMA LONDINESE 11:02 - In occasione dell'uscita di "Paranormal Activity 4" - al cinema dal 22 novembre - Tgcom24 ha raggiunto Oren Peli, regista del primo capitolo, per scoprire i segreti della saga. "Credo che sia per l'uso del found footage (finto documentario ndr.) che per quanto non sia reale lo sembra - ha confessato - E anche perchè molte scene di terrore avvengono quando le persone dormono, è il momento in cui ci sentiamo più vulnerabili".

In "Paranormal Activity 4" Alex (Kathryn Newton) un ragazza è tormentata dalla presenza di uno spirito soprannaturale, che si manifesta da quando una nuova famiglia si è trasferita nella casa accanto. In un primo momento crede che sia il figlio dei vicini a fare scherzi per spaventarla ma poi si insospettisce e decide di filmare tutte le stranezze.