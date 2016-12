Willis a caccia di due dodicenni innamorati

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL FILM

LE FOTO DAL SET 08:20 - Dopo il debutto a Cannes e il successo negli Usa arriva nelle sale italiane il 5 dicembre "Moonrise Kingdom" di Wes Anderson. Un film sulla bizzarra fuga di due dodicenni innamorati che nel 1965 getta nel panico una piccola comunità del New England. Nel cast, fra gli altri, Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand e Harvey Keitel. A Tgcom24 in anteprima una scena della pellicola. - Dopo il debutto a Cannes e il successo negli Usa arriva nelle sale italiane il 5 dicembre "" di Wes Anderson. Un film sulla bizzarrainnamorati che nel 1965 getta nel panico una piccola comunità del New England. Nel cast, fra gli altri,una scena della pellicola.

Protagonista del film è l'amore di due ragazzini dodicenni (gli esordienti Jared Gilman e Kara Hayward) che non solo si innamorano a prima vista, ma fuggono anche di casa mettendo in subbuglio un'intera comunità isolana del New England che ovviamente si mobilita compatta per cercarli. Sam (Gilman) è non troppo considerato dai suoi coetanei e neppure dalla zelante e impacciato Capo Scout (Edward Norton).



Infatti il ragazzino ama la solitudine e decide di mettersi a caccia degli itinerari migratori degli uccelli più rari. Ma Sam ha anche un grande cuore capace di accendersi quando incontra a una recita scolastica Suzy (Hayward), una ragazza visionaria che vive con la sua valigia di libri.



I due, dopo una anno di corrispondenza, passano all'azione. Si danno alla fuga per i boschi, si misurano con le prime esperienze d'amore mentre tutti sono sulle loro tracce. A cercarli non sono solo i genitori della ragazzina (Bill Murray e Frances Mcdormand), li cerca il capo Scout con tutta la sua squadre, li cerca Tilda Swinton, funzionaria dei servizi sociali, solo perché vuole mettere Sam in orfanatrofio. E a cercarli, ovviamente, è anche e lo sceriffo Sharp (Bruce Willis).