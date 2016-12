Muccino incanta Hollywood: "Amo rischiare"

11:24 - "Sarei potuto restare in Italia, dove avevo una carriera ben definita, dove avrei potuto vivere tranquillamente continuando a fare quello che facevo, ma io amo le sfide, amo mettermi in gioco". Parola di Gabriele Muccino, che ieri a Los Angeles ha presentato "Quello che so sull'amore", il suo terzo film americano dopo "Sette Anime" e la "Ricerca della felicità". In Italia il film uscirà il prossimo 31 gennaio.

"Quello che so sull'amore" testimonia il successo e l'appeal che il regista italiano ha ottenuto a Hollywood. Muccino ha infatti incantato le grandi stelle del cinema americano: da Catherine Zeta Jones a Jessica Biel, passando per Gerard Butler, Uma Thurman e Dennis Quaid, tutti in fila per avere l'occasione di collaborare con il talento italiano.



Il film, per definizione del regista, non è una commedia romantica ma una commedia sentimentale, che vede il personaggio di Gerard Butler affrontare un percorso di crescita e di maturazione, in rapporto alla ex moglie e al proprio figlio. "Gli ultimi film che ho realizzato avevano un tema drammatico e volevo provare a cimentarmi con un progetto diverso. Mi piace esplorare i sentimenti umani e le relazioni tra persone, raccontare l'esperienza di interazione umana e quando Gerard mi ha proposto di girare questo film ho colto la palla al balzo".



"Quello che so sull'amore" vede Gerard Butler, nei panni di ex giocatore di calcio finito nel dimenticatoio, che nel tentativo di riconquistare la ex moglie (Jessica Biel), si trova alle prese con la vita in un sobborgo americano, dove tra facili conquiste ed equivoci più o meno divertenti, affronta la prova più dura della sua vita: diventare adulto.