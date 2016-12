Ben Affleck tra gli ostaggi di "Argo"

foto Ap/Lapresse Correlati CLIP IN ESCLUSIVA

Ben Affleck, a due anni da "The Town", torna dietro la macchina da presa con il thriller "Argo", al cinema dall'8 novembre. Ispirato ad una storia vera, il film svela i retroscena del "Canadian Caper", l'operazione segreta di Stati Uniti e Canada, intrapresa per liberare sei ostaggi durante la rivoluzione iraniana del '79. Nel cast, oltre allo stesso Affleck, anche Grant Heslov ("Good Night, and Good Luck") e George Clooney.

Con "Argo" (nelle sale italiane dall'8 novembre) Ben Affleck - che qui veste il doppio ruolo di attore e regista - porta sul grande schermo la vera storia di un gruppo di diplomatici statunitensi, in fuga dall'Iran durante la rivoluzione del '79. Per il thriller politico il divo di Hollywood ha messo insieme un cast stellare: George Clooney ("Syriana"), John Goodman ("The Artist"), Alan Arkin ("Little Miss Sunshine") e Grant Heslov ("Good Night, and Good Luck").



Il 4 novembre 1979, mentre la rivoluzione iraniana toccava l'apice, un gruppo di militanti fa irruzione nell'Ambasciata USA di Tehran, portando via 52 ostaggi. In mezzo al caos, però, sei americani riescono a fuggire e trovano rifugio a casa dell'Ambasciatore del Canada Ken Taylor. Ben sapendo che si tratta solo di questione di tempo prima che vangano rintracciati - e molto probabilmente uccisi - Tony Mendez (Ben Affleck), un agente della CIA specialista in azioni d'infiltrazione, mette in piedi un piano rischioso per farli scappare dal paese. Un piano così inverosimile che potrebbe accadere solo nei film.