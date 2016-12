Risate mostruose con "Hotel Transylvania"

foto Ufficio stampa Correlati RESORT 5 STELLE 14:04 - Dove vanno in vacanza Frankenstein, il Lupo Mannaro e la Mummia? Semplice, all' "Hotel Transylvania", resort a cinque stelle pensato per tutti quei mostri che vogliono sfuggire al loro nemico più temibile: il turista. Esce nelle sale italiane il prossimo 8 novembre l'animazione firmata da Genndy Tartakovsky, che svela il lato più comico dei protagonisti horror. - Dove vanno in vacanza Frankenstein, il Lupo Mannaro e la Mummia? Semplice, all', resort a cinque stelle pensato per tutti quei mostri che vogliono sfuggire al loro nemico più temibile: il turista. Esce nelle sale italiane il prossimofirmata da, che svela il lato più comico dei protagonisti horror.

All'Hotel Transylvania, gestito dall'impeccabile Conte Dracula (doppiato da Claudio Bisio), non manca nessuno: ci sono Wayne il Lupo con al seguito la sua numerosa famiglia, lo zio "Frank" Frankenstein e la spericolata Mummia.



Il Conte Dracula ha costruito l'esclusivo resort a 5 stelle per i suoi amici mostri, in modo da nasconderli dalle persecuzioni degli esseri umani. Nel favoloso hotel vive anche la figlia Mavis, che ha la voce di Cristina Capotondi.



Il riposo eterno dell'hotel Transylvania viene però sconvolto con l'arrivo di Johnatan, un ragazzo umano che si innamora proprio di Mavis. Per stare vicino alla sua bella Johnatan si troverà così a convivere con gli altri inquilini dell' hotel, affrontando anche i continui tentativi di Dracula di allontanarlo dalla figlia.