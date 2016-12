Cruz: "A volte la maternità è ossessione"

foto Splash News Correlati STAR IN ITALIA

12:19 - Penelope Cruz e Sergio Castellitto hanno presentato il nuovo film "Venuto al mondo", nelle sale dall'8 novembre. E' la storia di una donna che vuole diventare mamma ma è sterile. "Come donna si può essere felici se non hai figli e non li vuoi, ma se li vuoi diventa come una ossessione", dice la Cruz che poi anticipa: "Potrei passare al Festival di Sanremo".

"Da madre - dice la Cruz ospite con Castellitto a 'Che tempo che fa' - posso dire che la necessità di maternità di Gemma, il mio personaggio nel film, è molto diversa da quella della maggior parte delle donne nel mondo".



"C'è una battuta nel libro dal quale è stato tratto il film e scritto da Margaret Mazzantini che mi è piaciuta molto. Quando lei scopre di essere sterile per lei la maternità diventa una ossessione e dice al suo psicologo voglio un 'lucchetto di carne' per legarmi al mio uomo", aggiunge l'attrice.



"Il mio personaggio è uno dei più difficili che abbia interpretato - conferma Penelope - il mio ruolo è quello di una donna dall'età di 20 anni fino a 53. Non mi era mai capitato e ho recitato in italiano e inglese. E' un personaggio al quale accade di tutto. E' stata una fortuna trovare un personaggio così, ma devi stare sul pezzo".



Sull'orizzonte la guerra serbo-croata. "E' stata una esperienza importante - ha proseguito Penelope Cruz -: Sarajevo è un posto incredibile. Se ci vai poi ci vuoi ritornare. Abbiamo sentito molte storie da gente che ha vissuto la guerra e perso tante persone. Questa guerra è stata molto difficile da spiegare anche per quelli che l'hanno vissuta". Alla fine pero' e' un film sull'amore, una storia "appassionante e appassionata, anche scellerata e folle" lo descrive Castellitto.