"Io e Te", l'incontro di due anime sole

LE FOTO DAL SET 11:33 - Arriva nelle sale italiane "Io e Te", il film con il quale Bernardo Bertolucci torna alla regia a quasi dieci anni da "The Dreamers". Tratto da un romanzo di Niccolò Ammaniti racconta di due ragazzi che nell'isolamento di una cantina trovano l'amore di cui avevano bisogno. Protagonisti Tea Falco e Jacopo Olmo Antinori. "In Lorenzo e Olivia c'è molto di noi" dicono i due protagonisti a Tgcom24. - Arriva nelle sale italiane "", il film con il qualetorna alla regia a quasi dieci anni da "The Dreamers". Tratto da un romanzo di Niccolò Ammaniti racconta di due ragazzi che nell'isolamento di una cantina trovano l'amore di cui avevano bisogno. Protagonisti. "In Lorenzo e Olivia c'è molto di noi" dicono i due protagonisti a

Per arrivare a loro Bertolucci ha effettuato moltissimi provini, ma una volta incontrati non ha avuto dubbi che sarebbero stati i volti giusti per incarnare i personaggi creati da Ammaniti. In particolare Tea Falco ha portato una bella fetta di sé dentro l'universo di Olivia: Bertolucci ha inserito nel copione una frase da lei detta ai provini e ha utilizzato nel film le foto che Tea aveva realizzato (oltre che attrice è una fotografa con alle spalle esposizioni e premi).



"Prima di fare il provino lui aveva visto il mio showreel - spiega la Falco - e c'erano dei pezzi di videoarte che avevo assemblato. È stato l'unico, dopo due anni di provini dove mi avevano probabilmente presa per pazza, che ha detto che lo showreel era bellissimo". La costruzione del personaggio di Olivia è durata a lungo ed è stata frutto di un continuo scambio con il regista emiliano. "Abbiamo parlato tantissimo su come lui vedeva il personaggio - dice Tea -. E poi mi ha consigliato di andare a incontrare dei ragazzi che avevano un reale problema di tossicodipendenza".



E così, per meglio capire il dramma di Olivia, eroinomane che tenta di disintossicarsi, Tea ha passato alcune settimane con dei ragazzi in cura in un centro per le tossicodipendeze. "Mi sono spacciata per una tirocinante psicologa e quello che ho fatto è stato soprattutto lasciarli parlare, ascoltare le loro vicende. E' stata un'esperienza forte, a tratti persino cruda".



Jacopo Olmo Antinori invece il destino di avere a che fare con Bertolucci lo aveva sin dal nome, visto che Olmo gli è stato dato in omaggio al personaggio di Gerard Depardieu in "Novecento". In Lorenzo ha messo molto di sé, ma sono anche tante le cose a dividerlo dall'adolescente con grossi problemi di socializzazione. "Sicuramente non condivido la sua visione misantropa del mondo - spiega -. Mi tiene distante anche il fatto che sia una persona che cerca contatti con l'esterno e allo stesso tempo si chiude: è in perenne conflitto con se stesso".



Mentre per Tea non contano tanto aderenze e divergenze quanto il modo di affrontare l'esperienza del mettersi nei panni di un altro. "Bruce Lee diceva che l'essere umano deve essere come l'acqua: se la metti in un bicchiere diventa bicchiere - afferma -. Secondo me noi esseri umani possiamo esplorare questa cosa diventando punti di vista diversi. Noi non siamo quello che diciamo ma siamo frutto delle nostre esperienze e quindi più esperienze abbiamo e più possiamo crescere".



E tra i grandi attori che nel passato hanno lavorato con Bertolucci ha qualche fonte di ispirazione? "Quando ero piccola dicevano che assomigliavo a Liv Tyler e così ho iniziato a rivedermi in lei - rivela -. Ritagliavo delle immagini e delle foto e le attaccavo alle pareti della mia stanza. Ma sicuramente - conclude con un pizzico di ironia - quello a cui mi ispiro è Marlon Brando".



Massimo Longoni