"Le Belve" tra lotte di droga e sesso

Il regista vincitore di tre premi Oscar Oliver Stone ritorna sul grande schermo dal 25 ottobre con l'efferato thriller "Le Belve", riunendo un cast di star come Taylor Kitsch, Blake Lively, Aaron Johnson, John Travolta, Benicio Del Toro, Salma Hayek, Emile Hirsch e Demiàn Bichir. Al centro scontri efferati per la droga e non manca il sesso. In anteprima a Tgcom24 alcuni minuti del film.

La pellicola è ambientata a Laguna Beach, la sfavillante stazione balneare di Orange County in California. E' la dimora di privilegiati e di annoiati: siano adolescenti con molto tempo libero e grande disponibilità economica, oppure uomini e donne che si mantengono perennemente giovani grazie alla chirurgia estetica, e che settimanalmente fanno un pellegrinaggio verso questa mecca suburbana, con un esclusivo centro commerciale. Il clima temperato e la vivace Costa del Pacifico all’apparenza trasmettono un gran senso di rilassatezza. O (Lively) lo sa bene: è una bellezza locale che conosce molto bene tutti i pregi e difetti del posto.



Ophelia è una persona molto particolare, come lo sono i suoi coinquilini - due imprenditori di Laguna Beach, Ben (Johnson) e Chon (Kitsch), un trio straordinario che condivide un amore unico nel suo genere. Ben, un pacifico e caritatevole botanico che aspira a salvare il mondo. Al contrario, il suo migliore amico Chon (Kitsch), ex Navy Seal ed ex mercenario, non pensa ne valga veramente la pena. Ben, Chon ed O sono molto affiatati e legati da un rapporto speciale di una famiglia postmoderna. Conducono una vita tranquilla, benestante, libera e senza problemi, resa possibile dall’attività lucrativa di Ben e Chon: producono la migliore marijuana mai coltivata prima d'ora. Impresari indipendenti ed ‘onesti’, con un prodotto strabiliante, sono gli eroi locali che forniscono un prodotto molto richiesto. Ma l’attività di Ben e Chon naturalmente, non poteva rimanere a lungo in sordina.



La loro famosa erba ed il loro business innovativo hanno attirato l'attenzione del Cartello dei trafficanti messicani di Baja, con a capo la spietata Elena "La Reina" (Hayek), affiancata dal suo brutale scagnozzo Lado (Del Toro), e dall’avvocato senza scrupoli Alex (Bichir). Elena si impone loro come socio: nessuno può opporsi alla Reina, senza sacrificare qualcosa a cui si tiene.



Ma il cartello sottovaluta l'inossidabile legame che tiene uniti i tre amici. Ben, Chon ed a modo suo anche O, scatenano una battaglia, a prima vista già persa, contro i narcotrafficanti attraverso l'ambiguo aiuto di un viscido agente della DEA chiamato Dennis (Travolta), ed un astuto commercialista, Spin (Hirsch). Hanno così inizio una serie di piani e manovre ad alto rischio, in un feroce scontro.



Il film è basato sul romanzo best seller a tinte criminali di Don Winslow, nominato dal New York Times come uno tra i migliori dieci libri del 2010.