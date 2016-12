"Viva l'Italia" che.. cade a pezzi!

foto Olycom Correlati UN CAST DI STELLE DEL NOSTRO CINEMA

Arriva nei cinema italiani "Viva l'Italia", fotografia impietosa di un Paese invaso da figli per nulla dotati piazzati qua e là grazie alle raccomandazioni (mentre quelli bravi vanno all'estero) e dove i politici sono corrotti e disposti a tutto per il potere. Il regista Massimiliano Bruno non risparmia nessuno, nella tradizione della commedia all'italiana. Tra i protagonisti Michele Placido, Raoul Bova, Ambra Angiolini e Alessandro Gassman.

Cosa racconta il film? Di un importante senatore di origine meridionale, Michele Spagnolo (Michele Placido), politico corrotto, senza scrupoli né ideali, che a un certo punto viene colpito da una rara malattia che lo costringe a dire sempre la verità. Diventa così promotore di una singolare iniziativa: creare l'articolo 140 della Costituzione per sancire il diritto di ogni cittadino a conoscere la verità.



In questa tempesta di verità finalmente liberate, sprofonda ovviamente anche tutta la sua famiglia e soprattutto i suoi tre figli. Ovvero Riccardo (Raoul Bova), medico integerrimo che non vuole avere nulla a che fare con il padre; Susanna (Ambra Angiolini), attricetta con una pessima dizione che lavora solo per il fatto di essere una Spagnolo e, infine, Valerio (Alessandro Gassman), un buono a nulla in carriera, sempre grazie al potere del padre. "Volevo sottolineare i problemi del nostro Paese facendoci una risata, ma anche una risata amara perché su certe cose c'è davvero poco da ridere", dice il regista.



"il mio è un messaggio schierato - continua il regista -: mi pongo il problema che il film debba essere visto dal popolo, mentre gran parte del cinema italiano non ha davvero a cuore il pubblico. Bisogna fare la commedia, e non solo le commediole che abbiamo visto negli ultimi venti anni, perché è quella che parla direttamente alla gente". E quando qualcuno accenna al fatto che Viva l'Italia potrebbe essere stato scritto da Beppe Grillo, replica il regista di 'Nessuno mi può giudicare': "Un parallelo con Grillo? Credo che la commedia in quanto tale sia comunque un'espressione politica, anche se lo abbiamo dimenticato. Non deve solo far divertire, ma anche raccontare le volgarità di questo paese e della sua classe dirigente. Insomma - sottolinea Bruno - la mia è una virata verso quella tradizione che ci ha regalato film come 'La grande guerra', 'Il sorpasso' e' 'Il dramma della gelosia' e questo alla vigilia di elezioni molto importanti che potrebbero permetterci di vivere in un paese migliore. Grillo? Dice cose giuste, ma in modo sbagliato, ovvero con troppa violenza. E questo non va bene".



Comunque una cosa è chiara, questo film non vuole assolvere nessuno: ''sono tutti condannati. Non c'è nessuna assoluzione. Non a caso Placido, a fine film, dichiara di mettersi totalmente a disposizione della magistratura'', conclude Bruno.