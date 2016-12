Torna in sala "C'era una volta in America"

foto Da video 15:45 - Weekend ricco di uscite, con quasi dieci film nuovi in sala tra i quale spicca però un classico. Torna nei cinema infatti "C'era una volta in America" di Sergio Leone, nella versione finalmente integrale. Tra le nuove uscite il surreale "Il comandante e la cicogna" di Silvio Soldini, lo spassoso "Il matrimonio che vorrei" con Meryl Streep e Tommy Lee Jones e l'animazione di "Gladiatori di Roma 3d" di Iginio Straffi, creatore delle WinX. - Weekend ricco di uscite, con quasi dieci film nuovi in sala tra i quale spicca però un classico. Torna nei cinema infatti "C'era una volta in America" di Sergio Leone, nella versione finalmente integrale. Tra le nuove uscite il surreale "Il comandante e la cicogna" di Silvio Soldini, lo spassoso "Il matrimonio che vorrei" con Meryl Streep e Tommy Lee Jones e l'animazione di "Gladiatori di Roma 3d" di Iginio Straffi, creatore delle WinX.

Agli appassionati conviene affrettarsi perché "C'era una volta in America" resterà nelle sale solo fino al 21 ottobre. Il film "ossessione" di Sergio Leone torna con la versione "Director's cut", lunga 4 ore e 19 minuti, 26 in più della versione licenziata dal regista nel 1984 (negli Usa il film fu "massacrato" e ridotto a 2 ore e 19 minuti perché, diceva Leone, "bisognava vendere pop-corn").



In una settantina di sale italiane, la metà delle quali del circuito The Space, per quattro giorni sarà possibile ammirare una delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema in versione restaurata e integrata con le scene che Sergio Leone aveva dovuto eliminar per Cannes e il mercato europeo.



Con un cast strepitoso (Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Tuesday Weld, Danny Aiello), viene messa in scena una saga degna dei grandi melodrammi americani sull'amicizia tra Max e Noodles, compagni inseparabili di ribalderie sullo sfondo del quartiere ebraico di New York a inizio '900, tra mafiosi, killer, agenti federali e amori impossibili. E' anche la storia di un tradimento che segnerà di sangue una generazione.



