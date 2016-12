Kirsten Dunst, una terribile damigella

foto Ufficio stampa Correlati UNA SCENA IN ANTEPRIMA

LE FOTO DAL SET 11:44 - Kirsten Dunst in una commedia tutta da ridere, "The Wedding Party" nelle sale dal 18 ottobre. Kirsten è Regan che vuole essere la prima in tutto e quando scopre che Becky, la sua grassa amica del liceo, sta per sposare un ricco newyorchese, perde il controllo. Scelta come damigella d'onore, Regan decide di svolgere al meglio tutti i suoi doveri con l'aiuto delle due amiche del liceo...

Regan si allea con Katie (Isla Fisher) e Gena (Lizzy Caplan) ma durante l’organizzazione dell’addio al nubilato qualcosa va storto e la festa si trasforma in una notte selvaggia che rischia di rovinare le nozze.



Nella clip in anteprima a Tgcom24 la protagonista è Gena. Una ragazza attraente, ma con un carattere particolare: è sincera, fin troppo, e non conosce il senso della misura, soprattutto se si tratta di alcolici. Ma è anche una ragazza dolce e sensibile. Cosa può nascere da un’alchimia simile? Risate, guai e forse l’amore?