Cast di stelle per svelare i segreti di "Psycho"

Un cast stellare per un mostro sacro del cinema. La Fox ha diffuso il primo trailer di "Hitchcock", il film che Sasha Gerva sta girando sul grande regista, maestro del brivido. Nei panni di Hitchcock un irriconoscibile Antony Hopkins, mentre tra gli altri protagonisti ci sono Helen Mirren, Jessica Biel e Scarlett Johansson. Quest'ultima, nei panni di Janet Leigh, ha girato la celebre scena dell'omicidio nella doccia di "Psyco".

Il film racconta la complessa storia del film (che in Italia uscì come "Psyco" mentre il titolo originale era "Psycho"), inizialmente rifiutato dagli studios ma sul quale il maestro del brivido si intestardì: una sorta di "making of", in cui si vede tra l'altro Janet Leigh (Scarlett Johansson) traumatizzata dopo le riprese della famosa scena della doccia, durate sette giorni per 45 secondi di film entrati nella storia del cinema. Ebbe 4 candidature all'Oscar e resta il film di maggiore incasso tra quelli realizzati da Hitchcock.



A fare da ispirazione per il film è il saggio di Stephen Rebello (edito in Italia con il titolo "Come Hitchcock ha realizzato Psycho"). Il film uscirà in poche sale americane il 23 novembre, puntando dritto alla stagione dei premi, Oscar compreso. Se della Johansson abbiamo già detto, Helen Mirren interpreta la moglie, Alma Reville, mentre Jessica Biel è Vera Miles.



Ma questo non è l'unico lavoro che quest'anno si occuperà del re del giallo. Sul grande regista si sta producendo quest'anno anche un altro film: "The Girl", con Toby Jones nei panni di Hitchcock. Un film tv della Hbo che racconta la relazione morbosa che il regista instauro' con una della sue "muse", Tippi Hedren (interpretata da Sienna Miller), durante la lavorazione di un altro dei suoi capolavori, "Gli uccelli".